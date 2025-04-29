«Эшелон Победы» начнет курсировать по станциям СвЖД с 1 мая

К годовщине Победы по станциям Свердловской железной дороги (СвЖД) начнет курсировать военно-исторический ретропоезд «Эшелон Победы», сообщили в пресс-службе СвЖД.

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«Эшелон Победы» начнет свой путь в Перми и проследует до Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ), сделав остановки на 19 станциях СвЖД в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО — Югре и ЯНАО.

В составе поезда уникальные вагоны, курсировавшие по железным дорогам в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период: солдатская теплушка, офицерский вагон, санпропускник, вагон-хлебопекарня и другие экспонаты. В этом году в состав добавлены восстановленный медицинский вагон, бронеплатформа и крытый грузовой вагон с экспозицией «Вагона памяти» с фотографиями фронтовиков.

Возглавлять «Эшелон Победы» будет раритетный паровоз. На станциях все желающие смогут осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов и сделать фотографии.

Ранее СвЖД проводила бесплатную экскурсию по городу на ретротрамвае для пассажиров, прибывших 26 апреля в Нижний Тагил на поезде «Финист».

Полина Щуцкая