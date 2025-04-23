Пассажирам «Финиста» проведут экскурсию по Нижнему Тагилу на ретротрамвае

Пассажирам, прибывшим в Нижний Тагил на поезде «Финист» №7063, 26 апреля предоставят бесплатную экскурсию по городу на ретротрамвае, сообщили пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Экскурсия стартует от трамвайной остановки у железнодорожного вокзала и пройдет по главным достопримечательностям города. Туристы узнают об истории Нижнего Тагила — «Города Трудовой доблести», его вкладе в Победу и современной жизни города.

Для посещения необходимо зарегистрироваться и предъявить экскурсоводу билет на поезд «Финист» №7063. Встреча с экскурсоводом состоится в 11:00 на выходе из вокзала.

Полина Щуцкая