Рейс в Шарм-эш-Шейх задержали в Пулково на несколько часов из-за неисправности

В воскресенье, 6 апреля, в петербургском аэропорту Пулково на несколько часов задержан вылет рейса UJ 728 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Шарм-эш-Шейх (Египет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно данным онлайн-табло, борт должен был вылететь из Петербурга в 03:30, однако по состоянию на 16:00 значится в числе задержанных. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, предварительная причина — позднее прибытие и техническая неисправность воздушного судна.

В настоящее время 212 пассажирам предоставлены напитки и горячее питание, уточнили в надзорном ведомстве. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами, уточняется в сообщении.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге взыскал с авиакомпании 160 тыс. руб. в пользу иностранца за задержку международного рейса.

Андрей Цедрик