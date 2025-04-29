«Собрание музея включает около 3 тыс. разнообразных изображений лошадей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич о необычной площадке при Тимирязевской сельскохозяйственной академии и ее обширной «лошадиной» коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рыбаков / РИА Новости Фото: Рыбаков / РИА Новости

Знали ли вы о существовании Научно-художественного музея коневодства? Который, между прочим, уже более 75 лет работает при Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а вообще отсчитывает исторически более века. Мне довелось в нем бывать, однако и я не знал, что именно здесь хранится крупнейшее собрание живописи автора удивительного термина «экстерьерный портрет лошади» Николая Сверчкова, равно как и самая большая коллекция конной скульптуры Евгения Лансере.

В целом собрание музея включает около 3 тыс. живописных, графических и скульптурных изображений лошадей более 200 русских и советских авторов. Среди них такие выдающиеся, как Михаил Врубель, Петр Клодт, Василий Поленов, Валентин Серов, Митрофан Греков, Таир Салахов, Аркадий Пластов. Именно для того, чтобы широкая публика узнала о потрясающей коллекции музея, и вышел в свет альбом «По залам музея коневодства», изданный при поддержке благотворительного фонда «Отчий дом» и мецената и коллекционера Екатерины Бородиной. Здесь впервые опубликована малая часть изображений этого крупнейшего в мире «лошадиного» собрания.

Я спросил Екатерину Бородину о том, почему ее привлекло именно это музейное собрание. «Я попала на конюшню уже в сознательном возрасте, и моя любовь к лошадям выражалась не только в том, что я сама села на лошадь, сама много лет занималась, сейчас играю в конное поло, и дети мои играют. Когда я на аукционах покупала картины, мне было важно, чтобы на них были изображены лошади. Потому что в живописи я тогда не очень разбиралась, и для меня это было просто эстетическое удовольствие. Я сюда попала четыре года назад. Я хотела их поддержать и материально, чтобы эта книга вышла, и морально, чтобы люди понимали, что многие здесь всю свою жизнь посвятили этому музею, чтобы люди об этом знали и сюда приходили».

Помимо иллюстраций, в альбоме есть множество вполне научных текстов, но написанных легким языком, повествующих о скачках и охотах, о судьбах коней и наездников, о царских конюшнях и даже мистических историях. Естественно, есть и рассказ о судьбе крупного коннозаводчика Якова Ивановича Бутовича —коллекционера и мецената, создателя и первого руководителя Музея коневодства.

Дмитрий Буткевич