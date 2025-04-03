В Липецкой области ищут подрядчика для ремонта детского реабилитационного центра

Управление по размещению госзаказа Липецкой области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для проведения капитального ремонта клуба и столовой на территории филиала «Реабилитационно-оздоровительный центр “Лесная сказка”» в поселке Сухоборье Грязинского района. Начальная максимальная цена — 181,1 млн руб., следует из документов закупки.

С момента заключения контракта и до 19 декабря 2025 года подрядчик должен будет провести капремонт, включающий в себя общестроительные работы, в том числе устройство фасадов, отделку стен и потолка, размещение тактильных табличек и стендов, поручней и держателей для инвалидов, а также обновить системы водоснабжения и канализации, отопления, кондиционирования, электроснабжения, пожарной системы и вентиляцию.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 апреля, подведение итогов намечено на 14 апреля.

Отметим, что работы по ремонту детского реабилитационного центра «Лесная сказка» в Грязинском районе активно ведутся с прошлого года. Текущий ремонт корпуса для детей-инвалидов в поселке Сухоборье за 66,7 млн руб. выполнила местная компания ООО «СК-Доброк» Дмитрия Кузнецова. В обновленном корпусе появились сенсорная комната, соляная пещера, новые тренажеры и спецоборудование. В марте этого года с тем же подрядчиком был заключен контракт на ремонт лечебно-профилактического корпуса. На работы выделили 88,6 млн руб., но «Доброк» предложил выполнить их за 66,2 млн руб. Сдача объекта намечена на 19 декабря.

В начале апреля Министерство строительства Воронежской области опубликовало электронный аукцион по поиску подрядчика для реставрации исторического дома Шуклиных в облцентре с начальной ценой 33,7 млн руб.

Ульяна Ларионова