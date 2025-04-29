Житель Чувашии получил 12,6 лет тюрьмы за насильственные действия над ребенком
Мужчину из города Алатырь в Чувашии приговорили к 12,6 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает СУ СК России по республике.
Житель Чувашии получил 12,6 лет тюрьмы за насильственные действия над ребенком
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По материалам дела, 28 января 2025 года в Алатыре 56-летний мужчина в подъезде жилого дома применил физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, который возвращался к себе домой. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Весь тюремный срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Осужденного также лишили права заниматься педагогической и тренировочной деятельностью с несовершеннолетними на 5 лет.