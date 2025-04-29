Мужчину из города Алатырь в Чувашии приговорили к 12,6 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Чувашии получил 12,6 лет тюрьмы за насильственные действия над ребенком

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Чувашии получил 12,6 лет тюрьмы за насильственные действия над ребенком

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 28 января 2025 года в Алатыре 56-летний мужчина в подъезде жилого дома применил физическую силу и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, который возвращался к себе домой. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Весь тюремный срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Осужденного также лишили права заниматься педагогической и тренировочной деятельностью с несовершеннолетними на 5 лет.

Дарья Сайфиева