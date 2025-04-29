Кремль: интерес к прямым переговорам с Киевом первичнее легитимности Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первоочередной задачей сейчас является выход на прямые переговоры с Украиной. Россия, по его словам, готова к диалогу.

«Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что украинские власти пока не отреагировали на объявленое президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в период с 8 по 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не дал однозначного ответа, однако предложил продлить перемирие минимум на 30 дней. Аналогичную инициативу он уже выдвигал в дни пасхального перемирия с 19 по 21 апреля. Однако перемирие не было продлено российскими властями, Кремль тогда заявил, что предложение требует изучения.

О попытках урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уже все решил».

Екатерина Отрашкевич