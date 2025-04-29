По факту смога во Фрунзенском районе возбуждено дело

В Ярославле по факту неприятного запаха во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Мы направляли за моей подписью обращения в прокуратуру Ярославской области и Следственный комитет. Прокуратура нам сообщила, что по факту загрязнения воздуха, в том числе и на основании наших обращений, возбуждено уголовное дело»,— сказал господин Молчанов.

Он дополнил, что после майских праздников в городе проведут заседание комиссии по ЧС, на котором детально разберут существующее положение. Господин Молчанов подчеркнул, что нужны конкретные решения по ситуации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее проверка министерства лесного хозяйства и природопользования, по предварительным данным, выявила нарушения на трех предприятиях: АО «Регион-склад», ООО «АДС» и ООО «Агропро».

Алла Чижова