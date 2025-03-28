Нарушения выявлены у трех предприятий в ходе проверки воздуха на Фрунзе

Промежуточным результатом проверки предприятий из-за неприятного запаха во Фрунзенском районе Ярославля стало выявление нарушений у трех предприятий. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в городе проводится проверка, целью которой является выявление источника смога и неприятного запаха на Фрунзе. В воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, скипидара, сольвент-нафта, уайт-спирита и сероводорода. По данным регионального отделения «Народного фронта», на причастность проверяли шесть предприятий.

«Инспекторы регионального министерства лесного хозяйства и природопользования уже проверили АО "Регион-склад", ООО "АДС" и ООО "Агропро". Нарушения выявлены в деятельности каждого. Еще три предприятия проверяются Росприроднадзором и Роспотребнадзором совместно с прокуратурой области. В их числе – АО "Спецторгплюс"»,— написал господин Евраев.

Окончательные итоги проверок планируют подвести в апреле. Глава региона отметил, что нарушителей ждут «жесткие» меры, в том числе, закрытие предприятий.

Алла Чижова