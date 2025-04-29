Полиция Краснодара проводит проверку из-за убийства собаки
В Краснодаре полиция проводит проверку из-за убийства собаки в поселке Южном Динского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой говорилось о том, что рядом с дачами неизвестные убили собаку ножом.
Ранее зоозащитные организации Краснодара получили результаты вскрытия тел бездомных собак, найденных 19 и 20 апреля на улице Ставропольской и в Юбилейном микрорайоне. Эксперты выяснили, что собаки умерли от асфиксии и отека легких. Эти состояния были осложнены геморрагическим инфарктом миокарда, гемоперикардитом и кровоизлиянием в мозг. Патологии возникли из-за токсического воздействия противотуберкулезного препарата.