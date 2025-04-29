Полиция Краснодара проводит проверку из-за убийства собаки

В Краснодаре полиция проводит проверку из-за убийства собаки в поселке Южном Динского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой говорилось о том, что рядом с дачами неизвестные убили собаку ножом.

Ранее зоозащитные организации Краснодара получили результаты вскрытия тел бездомных собак, найденных 19 и 20 апреля на улице Ставропольской и в Юбилейном микрорайоне. Эксперты выяснили, что собаки умерли от асфиксии и отека легких. Эти состояния были осложнены геморрагическим инфарктом миокарда, гемоперикардитом и кровоизлиянием в мозг. Патологии возникли из-за токсического воздействия противотуберкулезного препарата.

Алина Зорина