Полиция нашла подростков, проникших в пять нижегородских бомбоубежищ

Сотрудники полиции установили личности подростков, которые проникли в бомбоубежище на улице Чкалова в Канавинском районе. В областном ГУ МВД 29 апреля сообщили, что также подростки проникли еще в четыре защитных сооружения в Нижегородском и Советском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Точное количество задержанных не уточняется. В полиции напомнили, что в начале апреля в городских пабликах появился фрагмент видеозаписи, на котором группа подростков проникает в бомбоубежище, где совершает хищение противогазов.

С подростками провели профилактические беседы о недопустимости антиобщественных действий. На их законных представителей составили протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которой предусмотрен штраф до 500 руб.

После установления суммы материального ущерба полиция примет решение по факту хищения.

Галина Шамберина