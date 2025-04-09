Подростки проникли в бомбоубежище на улице Чкалова в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подростки проникли в бомбоубежище на улице Чкалова. Ролик об этом появился в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород» 8 апреля.

В администрации города сообщили, что это бомбоубежище — не муниципальное, а принадлежит «сторонней организации».

Судя по видео, вход в бомбоубежище находится в районе домов №№5А и 7. В доме №5А располагается железнодорожный техникум.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», само видео — месячной давности, из защитного сооружения ничего не украдено.

Галина Шамберина