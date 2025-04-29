Утром 29 апреля на дорогах Петербурга собрались семибалльные пробки

На дорогах Петербурга утром 29 апреля собрались семибалльные пробки. Так ситуацию на дорогах оценил сервис «Яндекс.Карты».

В этот день в городе пасмурно и дождливо. Традиционно «стоят» набережные Невы, пробка из-за дорожных работ образовалась на подъезде к Большеохтинскому мосту. Также сложная ситуация в районе Финляндского и Балтийского вокзалов. Кроме того, движение затруднено у метро «Черная речка» и «Василеостровская».

Также местами «встал» КАД. Из-за ДТП в районе Колтушского шоссе утром 29 апреля на кольцевой образовалась многокилометровая пробка. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 47-м километре внутреннего кольца столкнулись три легковушки и грузовик, пострадавших нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вечером 28 апреля город встал в пробки на фоне приезда в Северную столицу президента РФ Владимира Путина.

Дарья Астанина