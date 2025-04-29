Глава СКР хочет знать, брали ли взятки миграционные полицейские в Пензе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о взятках (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в управлении миграции УМВД по Пензенской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фигурантами выступают начальник управления Игорь Мысяков и его подчиненный. Суд поместил их под стражу.

Следователи установили, что с мая 2024 по апрель 2025 года оба подозреваемых получали взятки от предпринимателя. Взамен они обеспечивали покровительство и предупреждали о проверках на строительных площадках, где работали мигранты. Взятки предоставлялись в виде услуг и материальных ценностей.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Пензенской области Петру Юдину представить доклад о следственных действиях и установленных обстоятельствах. Ход расследования находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Никита Маркелов