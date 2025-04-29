У автодилеров в России скопилось более полумиллиона машин в I квартале 2025 года
На складах автодилеров по итогам первого квартала 2025 года находится порядка 500 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. В итоге — то на то и выходит... Из положительного — постепенно уходят автомобили 2023–2024 годов выпуска. Но добавляются свежие автомобили 2025 года»,— написал директор «Автостата» в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что из полумиллиона примерно 300–350 тыс. составляют китайские автомобили и 150–200 тыс.— российские, белорусские, глобальные альтернативные, а также «псевдороссийские» и «псевдокорейские».
По итогам первого квартала продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 27% год к году, по данным «Автостата». Всего с начала года было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи упали до 45%.
Подробности — в материале «Ъ» «Экстренное торможение».