У автодилеров в России скопилось более полумиллиона машин в I квартале 2025 года

На складах автодилеров по итогам первого квартала 2025 года находится порядка 500 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. В итоге — то на то и выходит... Из положительного — постепенно уходят автомобили 2023–2024 годов выпуска. Но добавляются свежие автомобили 2025 года»,— написал директор «Автостата» в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из полумиллиона примерно 300–350 тыс. составляют китайские автомобили и 150–200 тыс.— российские, белорусские, глобальные альтернативные, а также «псевдороссийские» и «псевдокорейские».

По итогам первого квартала продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 27% год к году, по данным «Автостата». Всего с начала года было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи упали до 45%.

Подробности — в материале «Ъ» «Экстренное торможение».

Екатерина Отрашкевич