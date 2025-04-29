В Аргентине опубликовали документы о пребывании в стране нациста Йозефа Менгеле

Власти Аргентины рассекретили документы о пребывании в стране высокопоставленных нацистов. В их числе — врач Йозеф Менгеле, который проводил опыты на узниках концлагеря Освенцим и получил кличку «ангел смерти», сказано в сообщении правительства. Всего рассекречено 1850 документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вход в концлагерь Освенцим

Фото: Michal Dyjuk / AP Вход в концлагерь Освенцим

Фото: Michal Dyjuk / AP

В перечне присутствуют материалы о коменданте Освенцима Рудольфе Хёссе, «архитекторе холокоста» Адольфе Эйхмане, коменданте Рижского гетто и филиала «Лента» концлагеря Рига-Кайзервальд Эдварде Рошмане и гауптштурмфюрере войск СС Эрихе Прибке. Документы содержат личные дела, газетные вырезки об арестах или ходе расследований, справки, телеграммы и т. д.

В конце марта президент Аргентины Хавьер Милей поручил всем госучреждениям рассекретить и опубликовать официальные документы о беглых нацистах, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны. Председатель правительства Гильермо Франкос заявил, что у властей нет никаких причин, чтобы скрывать эти данные.

Екатерина Отрашкевич