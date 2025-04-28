Спасатели МЧС ликвидируют крупный пожар дизтоплива в Новороссийске

Спасатели МЧС России ликвидируют масштабное возгорание дизельного топлива на территории грузовой стоянки в поселке Кирилловка Новороссийска. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 28 апреля в 20:47 по московскому времени. Пламя вспыхнуло на ул. Промышленной.

По данным из соцсетей, на месте происшествия очевидцы слышали взрыв. Пользователи сообщают, что огонь охватил несколько грузовиков на стоянке.

Для борьбы с пожаром привлекли 57 сотрудников МЧС и 19 единиц специальной техники.

Анна Гречко