Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил под арест гражданина Филипова по делу о госизмене (ст. 275 УК). Это следует из карточки в базе данных на сайте суда. Какие-либо подробности дела не приводятся. Рассмотрение дел о госизмене проходит в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе 2024 года мужчину с аналогичными инициалами (Филипов Д. Н.) задержали за нецензурную брань и неподчинение сотрудникам полиции, которые приехали на вызов в магазин «Красное и белое». Лефортовский суд Москвы признал фигуранта виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и назначил ему административный арест на 15 суток. Свою вину обвиняемый признал частично.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который ввел пожизненное лишение свободы за госизмену.