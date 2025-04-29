Либеральная партия не смогла получить большинство на выборах в Канаде

Правящая Либеральная партия Канады премьер-министра Марка Карни победила на досрочных парламентских выборах в стране. Однако партия не сумела получить большинство кресел в Палате общин (нижняя палата парламента), из-за чего ей придется формировать правительство меньшинства.

После подсчета 100% голосов избирателей либералы лидируют в 165 из 343 избирательных округов. Для победы им нужно было набрать 172 мандата. Консервативная партия Канады заручилась поддержкой в 147 округах. На третьем месте — Квебекский блок, получивший поддержку в 23 округах, следует из предварительных данных, приведенных на сайте Elections Canada.

Либералы не могут получить большинства в канадском парламенте с 2015 года. Парламентские выборы в Канаде должны были пройти в октябре. Но после того, как в марте Марк Карни сменил подавшего в отставку Джастина Трюдо на посту лидера Либеральной партии и, как следствие, премьера, он объявил о проведении досрочного голосования. Решение было принято на фоне торговой войны, объявленной Канаде лидером соседних США Дональдом Трампом.

Подробности — в материале «Ъ» «Победителя определит торговая война».