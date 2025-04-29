Из-за снегопада в Свердловской области наблюдаются проблемы с электроснабжением

В Свердловской области зафиксированы нарушения в работе электросетевого комплекса из-за снегопада, сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал». Энергетики ввели в регионе особый режим работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Россети Урал» Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Больше всего проблем наблюдается в Ачитском районе, Карпинском и Нижнетуринском округах. На местах аварий устранением нарушений в работе занимаются 54 бригады и 81 единица спецтехники, однако из-за снега подъезды к объектам осложнены, специалистам приходится убирать поваленные деревья.

Проблемы с электроснабжением также наблюдаются в Челябинской области и Пермском крае, там энергетики работают в режиме повышенной готовности. Всего в трех регионах «Россети Урал» мобилизовали более 170 оперативно-выездных бригад для аварийно-восстановительных работ.

По данным МЧС Свердловской области, на 8:00 из-за падения дерева на опору ЛЭП свет отключен в Карпинске, Волчанске, Новой Княсьпе, Кытлыме, Каквинских Печах, Веселовке, Вьюжном, Антипинском, Сосновке. Всего в этих населенных пунктах без электроснабжения остались 1145 многоквартирных и 4486 частных жилых домов. Подключить свет планируется 14:00.

Напомним, к утру в одной части Свердловской области выпало более 7 см снега. На севере области введено временное ограничение движения пассажирских автобусов. На уборку вывели 157 единиц техники. Снег полностью прекратится в первой половине дня 29 апреля.

Ирина Пичурина