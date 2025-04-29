На уборку снега в Свердловской области вывели 157 единиц техники

На трассы Свердловской области отправили 157 единиц техники для уборки снега, сообщил департамент информационной политики региона. Сложные погодные условия сохранятся на дорогах на день, при этом обстановка осложнена из-за перепада температур и мокрого снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В уборке снега задействовано 119 комбинированных дорожных машин, девять автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров, 19 единиц другой техники. Для устранения наледи использовано 2183 тонны пескосоляной смеси.

Напомним, к утру в одной части Свердловской области выпало более 7 см снега, в другой наблюдаются мокрый асфальт и мокрый снег. На севере области введено временное ограничение движения пассажирских автобусов для того, чтобы исключить возможность серьезных ДТП и снизить нагрузку на трассы. Снег полностью прекратится в первой половине дня 29 апреля.

Ирина Пичурина