К утру в Свердловской области выпало 7 см снега

В Свердловской области прошел снегопад, дорожные условия осложнены. В одной части региона выпало более 7 см снега, в другой наблюдаются мокрый асфальт и мокрый снег, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Снегопад идет в районе Кушвы и Первоуральска, у Ачита, Серова и других городов дорога покрыта рыхлым снегом, вблизи Краснотурьинска, Березовского, Белоярского и Камышлова идет мелкий снег, дорога мокрая. На части трасс образовался снежный накат. Автомобилистам рекомендуется использовать зимние шины и избегать резких маневров.

На севере области введено временное ограничение движения пассажирских автобусов для того, чтобы исключить возможность серьезных ДТП и снизить нагрузку на трассы. Ограничения действуют в районах Ивделя, Североуральска, Лесного, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Верхотурья, Качканара, Нижней Туры и Кушвы.

Напомним, сильный снегопад в северных районах Свердловской области выпал 28 апреля. Начиная с ночи на вторник, интенсивность осадков будет постепенно снижаться. Снег полностью прекратится в первой половине дня 29 апреля, покинув восточные районы области.

Ирина Пичурина