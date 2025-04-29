В Новороссийске потушили емкость с дизельным топливом
В промышленной зоне села Кирилловка рядом с Новороссийском ликвидировали возгорание цистерны с дизельным топливом. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
Сообщение о пожаре поступило 28 апреля в 20:47 мск. Огонь вспыхнул на улице Промышленной.
В 22:09 мск глава города сообщил о ликвидации возгорания. На месте работали восемь пожарных расчетов и 27 человек.