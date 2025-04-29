В Новороссийске потушили емкость с дизельным топливом

В промышленной зоне села Кирилловка рядом с Новороссийском ликвидировали возгорание цистерны с дизельным топливом. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

Сообщение о пожаре поступило 28 апреля в 20:47 мск. Огонь вспыхнул на улице Промышленной.

В 22:09 мск глава города сообщил о ликвидации возгорания. На месте работали восемь пожарных расчетов и 27 человек.

Алина Зорина