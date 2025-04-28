В Новороссийске тушат возгорание дизельного топлива на грузовой стоянке

Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание дизельного топлива на территории грузовой стоянки в поселке Кирилловка Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 28 апреля в 20:47 по мск. Огонь вспыхнул на ул. Промышленной.

По информации из соцсетей, на месте происшествия был слышен взрыв. Как пишут пользователи, пламя охватило несколько грузовиков на стоянке.

Спасатели выехали по адресу. Для ликвидации огня мобилизовано 57 специалистов и 19 единиц спецтехники.

Анна Гречко