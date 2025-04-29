«Пассажиравтотранс» увеличил количество автобусов до кладбищ в Радоницу

ГУП «Пассажиравтотранс» традиционно увеличил количество автобусов, следующих к местам массовых захоронений в день православного праздника Радоница, который в текущем году приходится на 29 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для проезда к Северному кладбищу пассажиры могут воспользоваться автобусами маршрутов №№ 221, 397, 398 (от ж/д станции «Парголово»). Они будут следовать от станций метро «Пионерская», «Комендантский проспект», «Проспект Просвещения». К Южному кладбищу со станций метро «Московская» и «Проспект Ветеранов» будут ходить маршруты №№2М, 195.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первый импортозамещенный электробус начнут тестировать в Петербурге в середине года.

Андрей Маркелов