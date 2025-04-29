Аэропорт Кольцово из-за снегопада принял четыре самолета, летевшие в Пермь

На запасной аэродром аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 28 апреля приземлились четыре борта, следовавшие в Пермь, сообщили в пресс-службе Кольцово. Это связано с сильным снегопадом в Перми, который прошел в городе накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Кольцово приняли самолеты из Сургута, Москвы и два самолета и Шарм-эш-Шейха (Египет). «В ближайшее время, как ожидается, все эти рейсы отправятся в место назначения — в международный аэропорт Пермь»,— сказано в сообщении.

Согласно онлайн-табло, на вылет из Екатеринбурга с понедельника задерживается рейс Azur Air в Пермь: отправление ожидается сегодня в 12:00. Кроме того, 29 апреля с 12:00 на 12:40 перенесен вылет самолета «Уральских авиалиний» в Москву.

Напомним, в Свердловской области выпало 7 см снега. На региона введено временное ограничение движения пассажирских автобусов для того, чтобы исключить возможность серьезных ДТП и снизить нагрузку на трассы. Снегопад должен прекратиться в первой половине дня.

Ирина Пичурина