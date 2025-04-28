В Свердловской области в начале недели ожидается снег

На территории Свердловской области в начале недели ожидается снегопад, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Температура в Екатеринбурге в конце апреля и начале мая будет в районе +10°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник в области еще сохранится тепло. Движение циклона через область будет сопровождаться в основном дождями, но на севере и западе области к вечеру ожидается снег. Дневная температура составит от 0°..-2° на севере до +9°..+14° на юго-востоке. Зона снегопадов начнет смещаться через Свердловскую область в ночь на вторник, при этом интенсивность осадков будет постепенно снижаться. Снег полностью прекратится в первой половине дня 29 апреля, покинув восточные районы области.

Основной прирост снежного покрова ожидается по линии Кунгур — Верхотурье, где к утру вторника может выпасть до 20 см снега. В Екатеринбурге снег начнется с полуночи и продолжится до утра, высота снежного покрова может достигнуть нескольких сантиметров. Осадки будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 15-20 м/с.

В Екатеринбурге днем 28 апреля будет +8°..+10°, облачно, ветер юго-восточный, южный с переходом на юго-западный, 1-6 м/с, вечером усиление ветра до 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Во вторник, 29 апреля, ночью -2°, днем +7°. В последний день месяца, 30 апреля, ночью +3°, днем +11°. В четверг будет ночью +5°, днем +9°, в пятницу ночью похолодает до -1°, днем +11°. В субботу ночью +4°, днем +12°, в воскресенье — ночью +2°, днем +15°.

Ранее региональное управление РСЧС предупредило жителей Свердловской области о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 28 апреля. На отдельных территориях области будет наблюдаться очень сильный дождь, смешанный с мокрым снегом, возможны гололедные явления.

Ирина Пичурина