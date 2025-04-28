На севере Свердловской области наблюдается сильный снегопад

В северной части Свердловской области осложнена обстановка на дорогах из-за погодных условий. На дорогах Ивдель — граница ХМАО, Североуральск, Серов — Североуральск — Ивдель и Нижняя Тура — Качканар выпал снег, на дороге сырость, температура близка к нулю, предупредили в Госавтоинспекции региона.

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В ближайшие часы прогнозируется резкое падение температуры, что увеличит риск возникновения ДТП. Водителям, перешедшим на летнюю резину, рекомендуется воздержаться от поездок по этим направлениям до улучшения погоды.

Напомним, 28 апреля на отдельных территориях Свердловской области будет наблюдаться очень сильный дождь, смешанный с мокрым снегом, возможен гололед. В ночь на вторник интенсивность осадков будет постепенно снижаться. Снег полностью прекратится в первой половине дня 29 апреля, покинув восточные районы области.

Ирина Пичурина