В Бурятии тушат пять лесных пожаров площадью 56,5 га

В Бурятии к утру 29 апреля зафиксировано пять лесных пожаров, действующих на площади 56,5 га в Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Джидинском и Закаменском районах. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

В агентстве уточнили, что угрозы для населенных пунктов нет, все очаги находятся под контролем специалистов. Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем и переход огня с других земель.

По словам главы РАЛХ Сергея Борошноева, тушение огня усложняют порывы ветра, достигающие 30 м/с, а также способствуют быстрому распространению пламени. Все очаги возгорания планируется ликвидировать в течение суток, добавили в агентстве.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено, а доступ в лес ограничен.