В Петербурге состоялся Гала-концерт танцевального фестиваля Dance Open — 2025

Ежегодный танцевальный фестиваль Dance Open, организованный при информационной поддержке «Коммерсантъ — Санкт-Петербург», завершился 28 апреля на сцене Александринского театра грандиозным гала-концертом. В программу заключительного вечера по традиции вошли фрагменты признанных шедевров и новейшие эксперименты в исполнении ведущих солистов балетных групп со всего мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Ершов Фото: Андрей Ершов

Как передает побывавший на гала-концерте корреспондент «Ъ-СПб», в этот вечер выдающиеся танцовщики мира показали зрителям, по его мнению, максимально интересное, что можно было создать на языке танца. Из звезд современно мирового балетного искусства на сцену вышли Люсия Лакарра и Мэтью Голдинг, Кимин Ким, Алексей Путинцев, Александр Сергеев, Максим Изместьев, Игорь Цвирко, Татьяна Мельник, Рината Шакирова, Кристина Шапран и другие.

В свою очередь, организаторы мероприятия вновь подчеркнули, что проект направлен на сохранение и развитие искусства балета в России как значимой части культурного наследия страны.

При этом танцевальная вечеринка по случаю завершения фестиваля продолжилась и после гала-концерта на приеме в отеле Indigo на улице Чайковского.

Не обошлось здесь и без неожиданно обретших вторую свежесть нетленных хитов Надежды Кадышевой.

Интервью с художественным руководителем фестиваля Dance Open Екатериной Галановой читайте на сайте «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик