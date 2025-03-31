«Мы делаем правильное, важное и нужное дело»

С 18 по 28 апреля в Санкт-Петербурге на Основной сцене Александринского театра пройдут спектакли XXIV сезона Международного фестиваля балета Dance Open. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ. «Ъ-СПб» поговорил с художественным руководителем фестиваля Екатериной Галановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер и продюсер социокультурных проектов, театральный менеджер, автор и руководитель международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова

Фото: пресс-служба Dance Open Режиссер и продюсер социокультурных проектов, театральный менеджер, автор и руководитель международного фестиваля балета Dance Open Екатерина Галанова

Фото: пресс-служба Dance Open

— На что зрителям стоит обратить особенное внимание в этом году?

— Вся программа фестиваля составлена исходя из всего самого лучшего, что нам удалось собрать. В этом году программа максимально разнообразна. Спектакль по своему вкусу здесь найдут и приверженцы классики, и зрители, которые любят Данс-театр, радикальный кроссовер или современный танец. Со своим спектаклем приезжает невероятная Люсия Лакарра, самая яркая и востребованная балерина современности. Ее выступление — это настоящее событие. Лакарра приезжает в Санкт-Петербург со своим спектаклем «В тишине ночи», за роль в котором она в 2022 году стала лауреатом почтенной испанской премии Max Awards.

Еще одна находка — труппа, за которой мы буквально «охотились» много лет. Это тайваньский танцевальный бренд B.Dance. Очень здорово, что нам наконец-то удалось их привезти! Его художественный руководитель Цай Бочэн делает потрясающие работы. В 2017 году немецкий журнал Tanz называл его одним из самых многообещающих хореографов. Также он был выбран «лучшим начинающим хореографом года» Национальным советом по исполнительским искусствам Франции в 2020 году. B.Dance привозит постановку «Прежде чем уйти». В ней Цай Бочэн обращается к теме течения времени и связи между поколениями. Это рассказ о непоколебимой человеческой воле перед лицом всего сущего.

Заслуживает отдельного упоминания и аргентинский театр «Сан-Мартин» со спектаклем «Фолия» (в переводе — «безумие», «сумасшествие», «шумное веселье»), поставленным французским хореографом Мурадом Мерзуки.

Спектакль не новый, но давно мною любимый. Мне там нравится все. Это смешение барочных и народных танцев, сплав партитур XVII и XVIII веков с электронной музыкой, а также современный танец, хип-хоп, балет и даже кружащиеся дервиши. «Фолия» повествует о безумии людей в мире через различные эмоции. Спектакль, по словам французской газеты Le Figaro, «идет в крещендо, смешивая стили, танцоров и музыкантов, чтобы в конце погрузиться в спираль бесконечной энергии».

— По сравнению с предыдущими двумя-тремя годами изменилось ли что-то в логистике, организации фестиваля Dance Open?

— Организация фестиваля, к сожалению, дорожает. И в этом основное отличие. Выросли цены на авиабилеты и перевозку декораций. Вообще, выросли все траты, связанные с фестивалем. Впрочем, все остальное осталось неизменным: тяжелая логистика, требующая дополнительных финансов, усилий, нервов. Несмотря на все трудности, мы справляемся. Жизнь продолжается, а самое главное, что мы можем дать кому-то глоток свежего воздуха в виде интереснейших и потрясающих постановок.

Нам очень важно проводить этот фестиваль не только с точки зрения искусства, но и стратегически. Нам важно, чтобы зритель увидел образцы международной, западной, интернациональной хореографии и чтобы мы не оказались в вакууме.

— Фестиваль Dance Open, на ваш взгляд, меняется с годами?

— Любой большой и длительный процесс, растянутый на десять, двадцать лет, постепенно преобразует пространство вокруг себя. Фестиваль балета Dance Open — пример именно такой длительной работы. И со временем он начинает жить своей жизнью. Иногда это происходит без какого-либо влияния организаторов. Это не значит, что мы не управляем процессом. Просто у фестиваля появляются дополнительные участники, центры «силы», которые тоже на эту фестивальную работу влияют. Это, конечно, главным образом зрители, многие из которых ходят на наши фестивали уже более двадцати лет.

Мы наблюдаем за некоторыми процессами, связанными с культурными привычками и потребностями наших зрителей. Для многих приезжать на фестиваль стало традицией, чем-то по-хорошему модным и важным.

Эти весенние дни стали временем, когда надо приехать в Петербург, чтобы посетить спектакли фестиваля Dance Open. Нам это очень приятно, и мы понимаем, что создали дополнительный центр притяжения для туристических потоков. Пусть это не какие-то гигантские цифры, но этот поток гостей тоже очень важен. Все это означает, что мы делаем правильное, важное и нужное дело.

— Что можно считать позитивным маркером нынешней весны применительно к Dance Open?

— Мне кажется, что в этом году несколько легче шел процесс приглашения солистов и трупп, особенно это касается солистов. Очевидно, что ситуация изменилась в лучшую сторону. Особенно это заметно на списке участников Гала-концерта. Например, среди звездных участников гала — Татьяна Мельник и японский виртуоз Мотоми Кийота — оба солисты Национального балета Венгрии, утонченная пара из Италии Вирна Топпи (прима-балерина театра «Ла Скала») и Никола дель Фрео (как ведущий солист «Ла Скала» выступил во множестве сольных и премьерских партий в балетах классического наследия и современных сочинениях), солистка Мариинского театра Кристина Шапран и многие другие.

В этом году у нас множество иностранных исполнителей, в том числе из Западной Европы. Это не может не радовать. Для нас это такой маркер весны — в самом лучшем смысле этого слова.

Беседовала Анна Кашурина