ВСУ атаковали населенные пункты в четырех районах Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударах дронов ВСУ по населенным пунктам Суземского, Севского и Климовского районов, а также Стародубского муниципального округа. В результате повреждены дома, административные здания и автомобили. Пострадавших нет.

«Украинские террористы продолжают атаковать наш регион. В течение дня ВСУ неоднократно и целенаправленно наносили удары по гражданским объектам и инфраструктуре»,— написал господин Богомаз в своем Telegram-канале.

Сегодня ночью, 28 апреля, в результате атаки БПЛА погиб один житель Брянской области, сообщал губернатор. Еще одна женщина ранена, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Екатерина Отрашкевич