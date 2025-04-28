СКР подтвердил задержание проректора НГЛУ

Нижегородское региональное управление СКР подтвердило задержание проректора по науке и стратегическому развитию Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Анны Чанчиной по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Установлено, что подозреваемая составляла служебные и докладные записки, на основании которых сотрудникам НГЛУ начислялись премии. Часть премий подозреваемая забирала себе. Сумма незаконно полученных денежных средств устанавливается.

Противоправные действия фигурантки выявлены и пресечены сотрудниками ФСБ, СКР и полиции.

Как писал «Ъ-Приволжье» уголовное дело о превышении полномочий, в рамках расследования которого задержали Анну Чанчину, возбудили в феврале.

Фигурантами по этому делу проходят бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова и директор Института непрерывного образования Юлия Чичерина.

Андрей Репин