Проректор НГЛУ задержана по уголовному делу бывшего ректора

В Нижнем Новгороде задержана проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина. По данным силовиков, ее задержали по уголовному делу о превышении полномочий, возбужденному в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обвиняемыми по этому делу уже проходят бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова и директор Института непрерывного образования (ИНО, входит в состав НГЛУ) Юлия Чичерина.

Анна Чанчина стала третьим фигурантом по этому уголовному делу.

Как писал «Ъ-Приволжье», Жанну Никонову и Юлию Чичерину задержали и арестовали в феврале 2025 года. Их обвинили в том, они забирали себе часть премий, выписанных сотрудникам университета.

Подробнее о задержаниях в НГЛУ читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Премиум-арест»

Андрей Репин