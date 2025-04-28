Спрос рождает финансирование

Минцифры отменило лимиты по льготной ипотеке для IT-специалистов. В ведомстве решение объяснили высоким спросом на программу. Порог ранее неоднократно повышали, но банки быстро исчерпывали запас выделенных им средств. Теперь барьер сняли, чтобы каждый раз не согласовывать новые условия. Летом прошлого года ставка по кредитам выросла с 5% до 6% годовых, а лимит стал единым для всех регионов — 9 млн руб. Кроме того, были изменены требования к доходам заемщиков. По прогнозам министерства, общее количество граждан, оформивших IТ-ипотеку, к концу года может превысить 91,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Решение об отмене лимитов ожидаемое, но существенного влияния на рынок кредитной недвижимости оно не окажет, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута: «Сейчас шаг достаточно логичный, потому что заемщиков на IT-ипотеку крайне мало. Если раньше необходимо было работать в IT-сфере и подтверждать свое трудоустройство в течение пяти лет, то сейчас, если человек берет кредит по IT-ипотеке, то ему каждый год нужно подтверждать работу в IT-компании. Если вовремя не предоставить документы либо забыть о чем-либо, банк имеет право поднять ставку до ключевой плюс 4%. Рисков стало значительно больше.

Те, кто претендует, например, и на семейную, и на IT-ипотеку, конечно, выберут семейную, потому что там рисков нет. То, что убрали лимиты, это неплохо, но ничего глобального на рынке не произойдет».

Изначально планировалось, что программа будет работать до конца прошлого года. Затем ее продлили до 2030-го, исключив Москву и Санкт-Петербург. Общий объем клиентов, берущих такие кредиты, не превышает 2%, при этом большинство из них живет за пределами двух столиц, говорит основатель и владелица инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина: «Сейчас у нас в приоритете, конечно, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, крупные города, где IT-сегмент развит.

Доля IT-ипотеки очень маленькая. Если посмотреть по объему, у нас общий рынок ипотечного жилья был 4,8 трлн руб., при этом по программе IT-ипотеки выдали только 83,5 тыс. кредитов, это маловато. Как программа работала, здесь много вопросов. Вроде бы условия классные, но банк может их менять, например, если человек ушел из компании, пусть даже и работает как IT-специалист в неаккредитованной организации, ипотека становится под 23-25% годовых, а по программе — 6%».

Для заемщиков теперь снизятся дополнительные платежи по банковским комиссиям. Для этого с 1 мая по 31 октября для банков будут повышены субсидии на расходы по сопровождению программы. Действовавшие прежде лимиты были явно недостаточны для того, чтобы заинтересовать покупателей квартир в Подмосковье, отмечает директор агентства недвижимости «Спутник» Оксана Большухина: «Тот лимит, который есть, маленький для того, чтобы что-то приличное покупать и добавлять. Есть очень маленькое количество интересантов на Подмосковье. Я вообще не чувствую, что это каким-то образом повлияет на рынок. Это мера для галочки.

Например, семейная ипотека — это действительно хороший драйвер. И на себя, и на мужа две семейные ипотеки берут. Айтишники — это все-таки ребята, которые хотят жить в столице. Вопрос в том, что семейную ипотеку может взять каждый, у кого есть ребенок, и ее можно реализовать в Москве, в новостройке. Это людям интересно. А IT-ипотека работает только в регионах, молодые пугаются таких привязок, вдруг они сегодня здесь, завтра там».

По данным «Дом.РФ», в программе IT-ипотеки работают 27 финансовых организаций, в том числе и крупные игроки — «Сбер», ВТБ, Росбанк и Альфа-банк.

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Станислав Крючков