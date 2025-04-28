Ремонт водопровода закроет движение по Объездной дороге с 30 апреля по 9 июня

С 30 апреля по 9 июня в Красногвардейском районе Петербурга закроют движение транспорта по Объездной дороге от Заневского проспекта до Бокситогорской улицы, с огранизацией объезда по временной дороге, сообщает пресс-служба ГАТИ.

На участке будут ремонтировать водопровод. Производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов. Водителям же рекомендовали планировать маршруты следования и обращать внимание на установленные информационные щиты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с 29 апреля по 27 июля будет перекрыто движение транспорта на перекрестке улицы Марата и Подъездного переулка в связи с реконструкцией теплопровода.

Андрей Маркелов