Участок Владимирского проспекта в Петербурге перекроют до 8 мая

В Адмиралтейском, Московском, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах Петербурга с 28 и 29 апреля вводятся ограничения дорожного движения. Об этом водителей проинформировала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В Адмиралтейском районе из-за работ по реконструкции теплосети в период с 29 апреля по 27 июля будет перекрыто движение транспорта на перекрестке улицы Марата и Подъездного переулка. Также в это время будет ограничен проезд по Подъездному переулку от Марата до набережной Обводного канала.

В Московском районе с 28 апреля по 26 июня ограничивается движение по Витебскому проспекту от Заставской до Парковой улицы, а также по Воздухоплавательной от Парковой до Лиговского проспекта и по Ново-Рыбинской улице у Лиговского проспекта.

Также в Петроградском районе с 28 апреля (08:00) по 7 мая (23:00) в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по улице Яблочкова от Провиантской улицы до переулка Талалихина.

В Петродворцовом районе в период с 29 апреля будет закрыто движение по Манежному спуску в Ломоносове от Еленинской улицы до Дворцового проспекта. Вновь проехать по участку дороги можно будет после 30 апреля.

В Центральном районе в период с 28 апреля по 8 мая будет ограничен проезд по Владимирскому проспекту от Невского проспекта до Владимирской площади, включая перекрестки, а также по самой площади. Это связано с ремонтом дорог.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение по проспекту Косыгина в Красногвардейском районе ограничат до 22 мая.

Дарья Астанина