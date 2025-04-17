Минкульт выдал лицензию международному центру реставрации в Рождествено

Международный центр реставрации в Рождествено получил лицензию министерства культуры. Об этом 17 апреля сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деревянная церковь Рождества Богородицы в Лиственке, которой не менее 400 лет

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Деревянная церковь Рождества Богородицы в Лиственке, которой не менее 400 лет

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

По словам господина Дрозденко, первой отреставрируют деревянную церковь Рождества Богородицы в Лиственке, в которой молятся уже 400 лет. Там сохранились древний престол, фрагменты старого иконостаса, жертвенник, волоковые окна и резной клирос.

В рамках проекта реставраторы проведут консервацию древнейшего действующего деревянного храма на северо-западе России. Состояние конструкции исследуют для будущих работ. Табло с росписью и хармозданной надписью обещают сохранить.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что историческую усадьбу «Утешение» под Кингисеппом продали на торгах за 10 млн рублей.

Андрей Маркелов