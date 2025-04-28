В станице Динской возводят общежитие для центра единоборств «Рубеж»

В станице Динской приступили к строительству общежития для спортсменов центра единоборств «Рубеж». Объект обеспечит комфортные условия для участников сборов и соревнований, проводимых в спорткомплексе, открытом в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Старт строительству дали вице-губернатор Александр Нестеренко, министр физкультуры и спорта региона Серафим Тимченко, председатель профильного комитета ЗСК Сергей Носов, руководитель спортшколы олимпийского резерва центра «Рубеж» Сергей Хандожко и победитель первенств России и Европы по самбо Игорь Грушковский. После нажатия символической кнопки на площадке начала работать тяжелая техника.

«"Рубеж" — уникальный для Краснодарского края спортивный объект, где будет организовано проживание и питание. Общежитие позволит размещать в станице Динской сборные команды России. Аналогичный проект реализуем еще в Сочи»,— отметил господин Нестеренко.

Проект предусматривает возведение семиэтажного здания, рассчитанного на проживание более 370 человек. В общежитии планируется организовать питание и создать условия для реабилитации спортсменов после интенсивных тренировок.

Как подчеркнул Серафим Тимченко, строительство общежития решит проблему размещения спортсменов во время сборов и соревнований. По его словам, мера также даст одаренным детям возможность совмещать тренировки, учебу и восстановление, особенно в таком виде спорта, как самбо.

В центре «Рубеж» тренируются более 1 тыс. самбистов, боксеров и дзюдоистов. По мнению Сергея Хандожко, воспитанники учреждения уже завоевывают медали на первенствах России, Европы и мира. Каждое воскресенье в центре проводится «день борьбы», когда повышать мастерство приезжают до 500 спортсменов из разных населенных пунктов Краснодарского края.

Центр единоборств «Рубеж» располагает четырьмя полноценными залами для тренировок и соревнований, тренажерным и конференц-залами, медицинским и массажным кабинетами, а также кафетерием.

Анна Гречко