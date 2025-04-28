В Верховной раде назвали убийство Москалика работой спецслужб Украины

Секретарь комитета Верховной рады Украины Роман Костенко назвал убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика «правильной работой» украинских спецслужб. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, назвала правительство Украины «настоящей террористической ячейкой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Москалик (2018 год)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ярослав Москалик (2018 год)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Роман Костенко заявил изданию «Украинская правда», что в будущем основная задача украинских спецслужб будет состоять в «ликвидации» тех, кто причастен к боевым действиям на Украине.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва взрывного устройства, установленного на его автомобиле. Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации теракта Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали заплатить ему $18 тыс.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Доллары за генерала».

Лусине Баласян