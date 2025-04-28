В Верховной раде назвали убийство Москалика работой спецслужб Украины
Секретарь комитета Верховной рады Украины Роман Костенко назвал убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика «правильной работой» украинских спецслужб. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, назвала правительство Украины «настоящей террористической ячейкой».
Ярослав Москалик (2018 год)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.
Роман Костенко заявил изданию «Украинская правда», что в будущем основная задача украинских спецслужб будет состоять в «ликвидации» тех, кто причастен к боевым действиям на Украине.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва взрывного устройства, установленного на его автомобиле. Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации теракта Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали заплатить ему $18 тыс.
Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Доллары за генерала».