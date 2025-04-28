Нанесший граффити на пять вагонов электричек петербуржец оказался в полиции

Сотрудники правопорядка вычислили ранее судимого за кражу 27-летнего петербуржца, который на протяжении длительного времени промышлял порчей ж/д транспорта, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО 28 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО Фото: Пресс-служба транспортной полиции СЗФО

В частности, с ноября 2024 года злоумышленник совершил пять эпизодов вандализма, нанеся граффити на вагоны электропоездов, стоявших на ж/д станциях Лисий Нос, Сестрорецк, Кузнечное и Приозерск. По имеющейся информации, преступления задержанный совершал в компании нескольких человек. Сейчас правоохранители ищут подельников граффитиста.

В ходе обысков в квартире мужчины изъяли телефон и ноутбук, где хранились фото и видеозаписи преступлений, а также 100 аэрозольных баллончиков с краской. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 214 УК РФ (вандализм). Петербуржцу избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские задержали подозреваемых в вандализме на Лиговском проспекте. Злоумышленники нанесли краску на стену здания «Доходный дом Перцова».

Андрей Маркелов