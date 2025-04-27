Четыре человека задержаны за незаконное граффити на Лиговском проспекте

Сотрудники полиции Центрального района Петербурга задержали подозреваемых в вандализме на Лиговском проспекте. Сигнал о том, что неизвестные рисуют на стене исторического дома 44, поступил в правоохранительные органы 27 апреля в 00:45, сообщили в региональном ГУ МВД.

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Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал четырех человек в возрасте от 20 до 26 лет. По предварительной информации, именно они нанесли надпись аэрозольной краской на стену здания «Доходный дом Перцова», являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Все четверо были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, что электропоезд «Ласточка» подвергся нападению граффитистов в Петербурге.

Андрей Цедрик