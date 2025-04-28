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В Ярославле выросли штрафы за детей на электросамокатах

Сервисы аренды электросамокатов МТС Юрент и Whoosh повысили штрафы за управление электросамокатами детьми и подростками по всей стране, в том числе, в Ярославле. Об этом операторы сообщают в своих соцсетях.

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Whoosh теперь будет штрафовать на 30 тысяч рублей вместо 10 тысяч, если электросамокатом управляет лицо младше 16 лет. У МТС Юрент возрастная категория выше — электросамокатами могут управлять только совершеннолетние. Принятое решение объясняется тем, что подростки до 16 лет чаще других пользователей создают аварийные ситуации.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что скорость электросамокатов в Ярославле снизили на 5 км/ч также для борьбы с нарушителями.

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