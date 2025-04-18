В Ярославле скорость электросамокатов снизили на 5 км/ч

В Ярославле максимальная скорость электросамокатов снижена с 25 до 20 км/ч. Об этом сообщили операторы кикшеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Новый лимит скорости установлен по всей России с 17 апреля и предназначен для ограничения действий неосознанных пользователей, которые создают аварийные ситуации. При этом отмечается, что менее 1% пользователей электросамокатов отличаются агрессивным стилем вождения. По статистике, большая часть людей ездит со скоростью 17-20 км/ч.

Напомним, что в Ярославле электросамокаты работают согласно заключенному между операторами и мэрией соглашению. В этом году на улицах города планировали расставить около 1,8 тыс. электросамокатов.

Алла Чижова