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Коммерсантъ FM
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Средняя стоимость забронированной ночи на 1–11 мая 2025 года на популярных внутренних направлениях

Город Доля от общего числа бронирований по России (%) Стоимость (тыс. руб.) Изменение год к году (%)
Санкт-Петербург 17 6,6 20
Москва 12 6,1 20
Казань 6 7,9 14
Нижний Новгород 3 8,3 22
Калининград 3 5,8 14
Сочи 3 6 15
Ярославль 2 7,5 25
Волгоград 1 7,2 26
Псков 1 5,8 18
Кисловодск 1 6,6 8

Источник: «Островок».

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