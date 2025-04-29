Средняя стоимость забронированной ночи на 1–11 мая 2025 года на популярных внутренних направлениях

Город Доля от общего числа бронирований по России (%) Стоимость (тыс. руб.) Изменение год к году (%) Санкт-Петербург 17 6,6 20 Москва 12 6,1 20 Казань 6 7,9 14 Нижний Новгород 3 8,3 22 Калининград 3 5,8 14 Сочи 3 6 15 Ярославль 2 7,5 25 Волгоград 1 7,2 26 Псков 1 5,8 18 Кисловодск 1 6,6 8