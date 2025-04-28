Песков призвал ориентироваться на заявление Путина о перемирии

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, остановит ли российская армия боевые действия в дни 80-летия Победы независимо от реакции Киева. Он призвал оценивать ситуацию по тексту, опубликованному на сайте Кремля. Слова господина Пескова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин объявил о введении перемирия с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле призвали Украину последовать примеру России. При этом там предупредили, что ВС РФ будут отвечать, если ВСУ нарушат перемирие.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».