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Коммерсантъ FM
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Песков призвал ориентироваться на заявление Путина о перемирии

Песков: Кремль ответил, начнет ли РФ перемирие, независимо от Киева

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, остановит ли российская армия боевые действия в дни 80-летия Победы независимо от реакции Киева. Он призвал оценивать ситуацию по тексту, опубликованному на сайте Кремля. Слова господина Пескова приводит ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин объявил о введении перемирия с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. В Кремле призвали Украину последовать примеру России. При этом там предупредили, что ВС РФ будут отвечать, если ВСУ нарушат перемирие.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир под гарантии Христа».

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