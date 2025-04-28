Общественную палату Москвы возглавил Вадим Ковалев

Члена Общественной палаты РФ Вадима Ковалева избрали председателем столичной Общественной палаты. Он был избран на открытом голосовании, проведенном в ходе первого заседания ОП Москвы V созыва, сообщила пресс-служба палаты.

«Москва — огромный мегаполис, развитие которого невозможно без диалога горожан, властей, бизнеса, медиа и некоммерческих организаций. Надеюсь, что пятый созыв палаты отработает ''на пятерку'', во всяком случае все стартовые возможности для этого у нас есть»,— написал господин Ковалев в Telegram-канале.

На заседании члены ОП МСК также определили структуру профильных комиссий, экспертных советов и рабочих групп.

Общественная палата столицы формируется каждые три года. В IV созыве палатой руководил главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Полина Мотызлевская