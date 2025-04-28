За неделю в Черноземье произошло 984 пожара, четыре человека погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 984 пожаров, в результате которых четыре человека погибли и еще как минимум семь пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 45 возгораний, из которых пять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. 20 раз пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 82,6 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России десять раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали 19 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области установили 54 возгорания. При тушении ландшафтного пожара в районе села Бабяково Новоусманского района пострадали двое спасателей. В результате других возгораний погибли три жителя, в том числе две жительницы райцентра Бутурлиновка, еще двое пострадали. Подразделения МЧС России девять раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 177 пожаров. Пострадал один человек. Подразделения МЧС России 31 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 224 пожара. Один человек пострадал. Спасатели 29 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировали 334 возгорания. Семь человек эвакуировали и одного спасли, о пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 104 раза выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. Взрывотехники ликвидировали девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 150 пожаров. Один человек погиб, один пострадал и еще одного спасли. Также было эвакуировано шесть человек. Подразделения МЧС России отреагировали на 20 дорожных происшествий.

С 14 по 20 апреля в Черноземье произошел 1 181 пожар, в результате которых погибли четыре человека, еще как минимум 11 пострадали.

Егор Якимов