За неделю в Черноземье произошел 1 181 пожар, четыре человека погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 1 181 пожара, в результате которых четыре человека погибли и еще как минимум 11 пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области потушили 76 пожаров, из которых пять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. 49 раз спасатели ликвидировали возгорания сухой травы и мусора на общей площади 123,9 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 25 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 55 пожаров. Три человека погибли, один пострадал. Подразделения МЧС России восемь раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 291 пожар. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Подразделения МЧС России 36 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области установили 227 возгораний. Один человек пострадал. Пожарные 19 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировали 376 возгораний. Один человек пострадал, десять были эвакуированы. Подразделения МЧС России 121 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. Взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В Тамбовской области ликвидировали 156 пожаров. Три человека пострадали, четверых спасли. Подразделения МЧС России отреагировали на 14 дорожных происшествий.

С 7 по 13 марта в Черноземье произошло почти 400 пожаров, в результате которых погибли два человека, еще как минимум шесть пострадали.

Егор Якимов