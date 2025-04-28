Два небольших ДТП на КАД спровоцировали пробку длиной почти 10 км

Около половины пятого дня 28 апреля на кольцевой автодороге у Большого Обуховского моста случилась авария с участием легковушки и фуры, сообщили «Ъ-СПб» очевидцы. По предварительным данным, иномарка оказалась под большегрузом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ильфат Фагизов Фото: Ильфат Фагизов Последствия столкновения Renault Sandero с грузовиком КАМАЗ на КАД. Пробка достигла 10 км. Фото: Ильфат Фагизов Следующая фотография 1 / 3 Фото: Ильфат Фагизов Фото: Ильфат Фагизов Последствия столкновения Renault Sandero с грузовиком КАМАЗ на КАД. Пробка достигла 10 км. Фото: Ильфат Фагизов

О погибших и пострадавших пока ничего не сообщается. Вторая авария случилась рядом. В ней поучаствовал белый «ГАЗ». Столкнулся ли он с эвакуатором или же последний приехал за сломавшейся машиной, неизвестно.

В итоге ДТП спровоцировали гигантскую пробку длиной почти 10 км. Она растянулась от развязки КАД с Софийской улицей до города Кудрово.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 22 апреля в ДТП на КАД у Кудрово груженная пивом фура столкнулась с легковушкой. В результате происшествия банки с пивными напитками выпали на проезжую часть. Некоторые из них лопнули, из-за чего образовалось небольшое озеро.

Андрей Маркелов