Два небольших ДТП на КАД спровоцировали пробку длиной почти 10 км
Около половины пятого дня 28 апреля на кольцевой автодороге у Большого Обуховского моста случилась авария с участием легковушки и фуры, сообщили «Ъ-СПб» очевидцы. По предварительным данным, иномарка оказалась под большегрузом.
О погибших и пострадавших пока ничего не сообщается. Вторая авария случилась рядом. В ней поучаствовал белый «ГАЗ». Столкнулся ли он с эвакуатором или же последний приехал за сломавшейся машиной, неизвестно.
В итоге ДТП спровоцировали гигантскую пробку длиной почти 10 км. Она растянулась от развязки КАД с Софийской улицей до города Кудрово.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 22 апреля в ДТП на КАД у Кудрово груженная пивом фура столкнулась с легковушкой. В результате происшествия банки с пивными напитками выпали на проезжую часть. Некоторые из них лопнули, из-за чего образовалось небольшое озеро.